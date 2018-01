FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.01.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 430 (400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7710 (6840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 585 (500) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1070 (1100) PENCE - 'BUY' - DAVY RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1850 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 554 (593) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 234 (210) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 83 (77) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RBS PRICE TARGET TO 315 (300) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.18% TO 7630 (CLOSE: 7615.84) POINTS BY IG - GOLDMAN INITIATES PENNON GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 749 PENCE - GOLDMAN INITIATES SEVERN TRENT WITH 'SELL' - TARGET 1881 PENCE - GOLDMAN INITIATES UNITED UTILITIES WITH 'NEUTRAL' - TARGET 778 PENCE - GOLDMAN RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2550 (2490) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 877 PENCE - GOLDMAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1300 (1280) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 870 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 1190 (1212) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 7500 (6300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 150 (109) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1347 (1313) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1250 (1100) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 275 (270) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL RAISES ASOS PRICE TARGET TO 8100 (7400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 540 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES OCADO PRICE TARGET TO 525 (320) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2896 (2918) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 230 (195) PENCE - 'NEUTRAL'



- TRADERS: MERRILL LYNCH CUTS WPP TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL')



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob