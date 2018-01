Simba Dickie, bekannt für das "Bobby Car". ist ein Konzern mit gut 4000 Spielwaren und einem Millionenumsatz. 2017 war für das erfolgsverwöhnte Familienunternehmen jedoch kein einfaches Jahr.

Das zuletzt schwierige Auslandsgeschäft und die Insolvenz des US-Spielzeugverkäufers Toys R Us haben im Vorjahr das Wachstum des Fürther Spielwarenkonzerns Simba Dickie ("Bobby Car") spürbar gebremst. Der Konzern verfehlte dadurch sein für 2017 angepeiltes Wachstumsziel von 658 Millionen Euro deutlich, wie der Chef des Fürther Familienunternehmens, Michael Sieber, am Donnerstagabend einräumte. "Die Insolvenz von Toys R US ist mitten im Weihnachtsgeschäft über uns reingebrochen. Wir hoffen, das es mit dem Unternehmen weitergeht", sagte Sieber.

Trotz der "nicht einfachen wirtschaftlichen Umstände" habe sich das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum ...

