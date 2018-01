Stadtlohn - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 26.310/26.250 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe gestern Morgen sein Tagestief markiert und sei von hier aus in dynamischen Impulsen angestiegen. Er habe bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag die 26.400 Punkte erreicht und habe sich erneut über diese Marke schieben können.

Den vollständigen Artikel lesen ...