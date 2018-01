Laufen (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100002747 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002747 -



Seit 22 Jahren setzt sich die Stiftung SNE im Auftrag der

EGK-Gesundheitskasse für die Förderung, Erforschung und Bildung in

Erfahrungsmedizin und Naturheilkunde ein. Bisher wurde die Stiftung

von einer Partnerfirma im Mandat geführt. Seit dem 1. Januar 2018 ist

sie nun vollständig in die EGK integriert.



Moderne Patienten wünschen sich moderne Komplementärmedizin auf

dem neusten Stand der Wissenschaft. Um diese sicherzustellen, hat die

EGK vor 22 Jahren die Stiftung für Naturheilkunde und

Erfahrungsmedizin (SNE) ins Leben gerufen. «Die SNE ist für die EGK

die Brücke in die Komplementärmedizin - hier wollen wir uns wieder

stärker persönlich engagieren», sagt Stefan Kaufmann,

stv.Geschäftsleiter der EGK und Stiftungsratspräsident der Stiftung

SNE. «Aus diesem Grund hat die EGK die Stiftung schon im letzten Jahr

mit dem Betrieb der EGK-Therapeutenstelle mandatiert. Und per 1.

Januar 2018 wurde die Stiftung nun vollständig in die

EGK-Gesundheitskasse integriert, damit wir unseren Versicherten und

den EGK-Therapeuten in Zukunft einen noch besseren Service bieten

können.» Geschäftsleiterin der Stiftung ist Sandra Speich, die als

Naturheilpraktikerin und langjährige Mitarbeiterin der

EGK-Gesundheitskasse die Bedürfnisse der Patienten und Therapeuten

kennt und gleichzeitig weiss, welch wichtige Rolle die

Krankenversicherer dabei spielen, dass Patienten in den Genuss jener

Therapien kommen, die ihre Genesung am besten unterstützen.



Bildung, Beratung, Begleitung



Um diese Neuausrichtung auch sichtbar zu machen, wurde die

Stiftung SNE optisch modernisiert. Die Angebote der Stiftung wurden

inhaltlich an die Erwartungen und Bedürfnisse moderner Versicherter

und Therapeuten angepasst. Die EGK-Therapeutenstelle wird in Zukunft

nicht nur Therapeuten vermitteln, sondern zusätzlich die Versicherten

beraten. Gleichzeitig wird das Beratungszentrum für Patienten

ausgebaut, das diese bei der Diagnose einer schweren Erkrankung

unterstützt und sie auf dem Weg zur Genesung begleitet.



Zusätzlich stellt die Stiftung mit den Angeboten der SNE-Akademie

sicher, dass den Therapeuten ein hochstehendes, an der zeitgemässen

Komplementärmedizin orientiertes Weiterbildungsangebot zur Verfügung

steht, das auch die Anforderungen des Weiterbildungsreglements des

Erfahrungsmedizinischen Registers EMR erfüllt, mit dem die

EGK-Therapeutenstelle seit 1.1.2018 zusammenarbeitet. «Wir sind

überzeugt, dass eine ganzheitliche Sicht auf Gesundheit und Krankheit

den Bedürfnissen der Patienten am besten gerecht wird», sagt Sandra

Speich. Mit der Neuausrichtung der Stiftung SNE wird die

EGK-Gesundheitskasse diesem Anspruch nun noch besser gerecht.



www.fondation-sne.ch



Originaltext: EGK Gesundheitskasse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100002747

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100002747.rss2



Kontakt:

EGK-Gesundheitskasse, Ursula Vogt, Leiterin Kommunikation,

Brislachstrasse 2,

4242 Laufen, Telefon 061 765 51 14, Mobile 079 734 96 19,

ursula.vogt@egk.ch,

www.egk.ch

www.fondation-sne.ch