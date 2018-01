Pfäffikon / Bern (ots) -



Für die Schweizer Automobilwirtschaft verlief das Geschäftsjahr

2017 erfreulich, obwohl nicht alle Importeure, Marken und

Antriebstechnologien gleichermassen von der erneut grossen Nachfrage

profitieren konnten. Insgesamt wurden in der Schweiz sowie im

Fürstentum Liechtenstein 314'028 Neuwagen immatrikuliert (-1,0%).



Deutlich im Plus schlossen die Verkäufe von alternativ

angetriebenen Fahrzeugen (17'569 PW, +17,0%) - gar ein Allzeithoch

markieren die Zulassungszahlen von Personenwagen mit Allradantrieb

(149'281 PW, +6,3%). Dem Dieselgate Tribut zollen mussten hingegen

die Selbstzünder (113'118 PW, -9,1%).



Praktisch unverändert zum Vorjahr entwickelte sich das

volumenmässig wichtige Geschäft mit Gebrauchtwagen: 2017 wechselten

total 872'892 Occasionen den Besitzer. Dies sind lediglich 976

Fahrzeuge (-0,1%) weniger als ein Jahr zuvor. Aufgrund einer leichten

Angebotsverknappung sanken die Standzeiten im Durchschnitt auf 96

Tage (-3,0%).



Neutrale bis leicht rückläufige Prognosen für 2018



«Bei Neuzulassungen ist eine zunehmende Marktsättigung zu

beobachten. Da die Voraussetzungen im makroökonomischen Umfeld jedoch

positiv sind, werden die Einbussen 2018 insgesamt wohl moderat

ausfallen. Vor diesem Hintergrund erwarten wir im laufenden Jahr

Neuimmatrikulationen auf dem Niveau von 305'000 bis 310'000 PW»,

erklärt Roland Strilka, Group Director Insights & Analysis DACH bei

Eurotax.



«Die bei Neuwagenkäufen feststellbare Entwicklung hin zu mehr

Benzinfahrzeugen und solchen mit Alternativantrieben werden wir 2018

vermehrt auch bei den Handänderungen sehen. Dies ist eine Folge der

bereits seit Ende 2016 rückläufigen Diesel-Neuzulassungen. Den

Gebrauchtwagenmarkt 2018 schätzen wir gesamthaft auf rund 860'000 bis

870'000 PW, was einer stabilen bis leicht rückläufigen Entwicklung

entspricht».



Die komplette Medienmitteilung von Eurotax / AGVS - mit

zusätzlichem Zahlenmaterial zum Neu- und Gebrauchtwagenmarkt sowie

zur Entwicklung der Standtage im Occasionshandel - lässt sich als

PDF-Dokument downloaden.



