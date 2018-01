Frankfurt - Der Euro ist am Freitag nach einem turbulenten Handel am Vortag zum US-Dollar wieder gestiegen. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,2452 USD und damit etwa einen halben Cent mehr als im asiatischen Handel. Zum Schweizer Franken notiert der Euro derweil tiefer bei 1,1639 nach 1,1678 CHF am Morgen. Der Dollar-Franken-Kurs gibt weiter nach und notiert am Vormittag bei 0,9347 nach 0,9382 CHF am Morgen.

Die Entwicklung des Euro-Dollar-Kurses war zuletzt stark von Äusserungen politischer Entscheidungsträger getrieben. Am Mittwoch und ...

