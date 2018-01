Hamburg (ots) - Das OLG Hamburg hat eine bereits außergewöhnlich umfangreiche einstweilige Verfügung des Landgerichts gegen den Verlag des Buches "Krebsmafia - Kriminelle Milliardengeschäfte und das skrupellose Spiel mit dem Leben von Patienten" noch ausgeweitet (Aktenzeichen 7 W 3/18). Die Autoren des Buches sind die Journalisten Oliver Schröm und Niklas Schenck. Das Buch ist im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. Bereits das Landgericht Hamburg hatte in einer vorangegangenen Entscheidung die Verbreitung weitreichender Passagen des Buches verboten (LG Hamburg Az. 324 O 598/17). Der Beschluss des LG Hamburg wurde nun durch das OLG Hamburg u.a. dadurch abgeändert, dass nun auch die Verbreitung der schon "aufgebundenen und ausgedruckten" Exemplare des Buches gegen Strafandrohung untersagt ist, solange sie die verbotenen Äußerungen enthalten.



Die Richter des OLG Hamburg hatten sich auch daran gestört, dass der Verlag nach dem ersten Teilverbot des LG Hamburg öffentlich damit geworben hatte, dass die gebundene Erstauflage des Buches trotzdem weiterhin verkauft werden dürfe. "Wenn sie (die Antragsgegnerin) dann auch noch ausdrücklich auf diesen Umstand hinweist und ihn als Werbemittel dafür einsetzt, die Erstauflage der entsprechenden Publikation schnell abzusetzen, dann verdient ihr wirtschaftliches Interesse im Verfügungsverfahren keinen Schutz", so die Richter des OLG Hamburg.



