Frontier Smart Technologies, ein führender Anbieter von digitalen Audiotechnologien, meldet Designauszeichnungen für Modelle von drei Unternehmen (Altec Lansing, Memorex und Spectra Merchandising International) für seine Smart-Audio-Plattform.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180126005227/de/

Multiple Design Wins for Frontier Smart Audio Solution with Google Assistant (Photo: Business Wire)

Alle sieben sprachfähigen Geräte punkten mit Google Assistant und Chromecast built-in. Die Modelle verfügen zudem über eine Reihe von Unterscheidungsmerkmalen wie visuelle Anzeigen, Batterien für die Tragbarkeit und Wasserdichtigkeit.

Altec Lansing hat drei Modelle angekündigt: SHS-GVA1, SHS-GVA3 und SHS-GVA4. Neben Google Assistant und Chromecast built-in verfügt jeder Lautsprecher über Bluetooth und Downfiring mit 360-Grad-Sound.Der GVA1 bietet eine Ausgangsleistung von 5 Watt und der GVA3 eine Ausgangsleistung von 10 Watt, ist wasserdicht und kann batteriebetrieben werden. Der GVA4 hat 5 Watt Ausgangsleistung und eine kabellose Aufladefunktion für Smartphones, einen Bildschirm (für eine Uhr) und eine LED-Leuchte mit Dimmer.

Memorex führt zwei neue Modelle mit Google Assistant, Chromecast built-in und Bluetooth ein den MW7671G, einen 3-Watt-Mono-Lautsprecher (Frontfiring) und den MW 7673G, einen Satz aus zwei 5-Watt-Stereo-Lautsprechern (Sidefiring).

Spectra Merchandising International bringt zwei Geräte auf den Markt: den Monolautsprecher Jensen JVA-500 mit 5 Watt (Backfiring) und die 5-Watt-Stereolautsprecher Solis SO-2000 (Frontfiring) beide mit Google Assistant, Chromecast built-in und Bluetooth. Der JVA-500 verfügt außerdem über ein Display (für eine Uhr) und eine drahtlose Lademöglichkeit für Smartphones. Der SO-2000 hat ein Display.

Das SmartSDK und die Minuet-Hardware von Frontier bietet Marken und Herstellern eine komplette Multi-Ökosystem-Designplattform für die schnelle und kostengünstige Entwicklung sprachfähiger Audiogeräte, die die neuesten Technologien wie Google Assistant und Chromecast built-in unterstützen.

Frontier Silicon ist einer der wenigen Lösungsanbieter, die mit Google bei dieser Technologie zusammenarbeiten.

Prem Rajalingham, Chief Commercial Officer, Frontier Smart Technologies, sagte:

"Die Sprachtechnologien revolutionieren das intelligente Audiokonzept. Aufgabe von Frontier ist es, Drittherstellern von Geräten dabei zu helfen, die Kerntechnologien von Google in Lautsprecher zu integrieren, die die Handschrift jeder einzelnen Marke tragen. Wir freuen uns sehr, dass Altec Lansing, Memorex, Jensen und Solis zu den ersten Marken gehören, die solche Produkte auf den Markt bringen werden."

Stefan Betesh, Chief Product Officer, Altec Lansing, führte aus:

"Nachdem wir mit Frontier an unseren Smartstream-Lautsprechern mit Chromecast built-in zusammengearbeitet haben, freuen wir uns nun darauf, unsere ersten sprachfähigen Lautsprecher, die mit Google Assistant arbeiten, in dieses schnell wachsende Audio-Segment einzuführen."

Manuel Madriz, Vice President of Sales und General Manager bei Memorex Consumer Electronics, meinte:

"MEM-CE verfolgt das Ziel, das Leben der Menschen zu verbessern, indem wir ihnen erschwingliche, hochwertige Produkte mit modernster Technologie anbieten. Bestes Beispiel dafür ist unsere aktuelle Google-Assistant-fähige Smart-Speaker-Reihe. Während des gesamten Projekts war Frontier eng in unser Team eingebunden und hat uns bei der Produktplanung, -entwicklung und -einführung sehr gut unterstützt."

Jim Economos, Vice President of Sales and Marketing bei Spectra Merchandising International Inc., sagte:

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Frontier fortzusetzen und Google Assistant in unsere Produktlinien SOLIS und Jensen zu integrieren. Unsere Beziehung mit Frontier begann mit Chromecast built-in und wir freuen uns nun, unsere Produktreihe und Technologie auf die nächste Stufe zu heben."

Über Frontier Smart Technologies Limited

Frontier ist der weltweit führende Anbieter von technologischen Lösungen für digitale Radio- und intelligente Audioprodukte. Die Audioprodukte von Frontier bieten Lösungen für DAB/DAB+, Internetradio und WLAN-fähige drahtlose Lautsprecher und Soundbars von Silizium über Software bis zu produktionsbereiten Plattformdesigns. Zu den von Frontier Smart Technologies belieferten Kunden zählen Bose, Denon, Grundig, harman/kardon, Hama, JBL, Onkyo, Panasonic, Philips, Pioneer, Pure, Roberts, Sony, TechniSat, Yamaha, Zound Industries und viele andere.

Frontier Smart Technologies ist eine Marke oder eingetragene Marke von Frontier Smart Technologies Group Ltd. Bei anderen Namen oder Marken kann es sich um das Eigentum Dritter handeln.

Chromecast built-in und Google Assistant sind Marken von Google Inc.

Die Wortmarke Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180126005227/de/

Contacts:

Frontier Smart Technologies

Prem Rajalingham,

Chief Commercial Officer

E-Mail: press@frontiersmart.com

Tel: +44 207 391 0630

Web: www.frontiersmart.com