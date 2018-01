International Business Machines (WKN:851399) berichtete in der vergangenen Woche, dass es im vierten Quartal ein Umsatzwachstum erzielt hatte und damit einer fünfjährigen Serie von Rückgängen ein Ende setzten konnte. Der IT-Riese hat auch für 2018 höhere Umsätze und stabilisierende Margen prognostiziert. Das sind gute Nachrichten für ein Unternehmen, das versucht, die Investoren davon zu überzeugen, dass der Turnaround auf Kurs ist.



Aber die Aktie stürzte am Freitag, dem Tag nach dem Bericht, ab. Während sich der Umsatz endlich in die richtige Richtung bewegte, geht beim Gewinn nicht viel. IBM rechnet damit, 2018 einen bereinigten Gewinn pro Aktie von mindestens 13,80 ...

