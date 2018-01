FRANKFURT (Dow Jones)--Die Derivatebörse Eurex zieht sich aus der Schweiz zurück. Damit werde auf die Veränderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und der Marktstruktur reagiert, begründete die Tochter der Deutschen Börse AG. Die Eurex habe sich gegen die Beantragung einer eigenständigen Lizenz als multilaterales Handelssystem unter dem neuen Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz entschieden. Deshalb stelle die Eurex Zürich die operativen Handelsaktivitäten in der Schweiz per Ende März ein.

Künftig will die Eurex all ihre europäischen und globalen Kunden über ihre bestehende deutsche Börse und ihr Regelwerk in Frankfurt bedienen - in Übereinstimmung mit den Regeln der Mifid II. Dies senke die rechtliche und operative Komplexität sowie Kosten, da Teilnehmer nicht länger Mitgliedschaften an zwei Börsen bräuchten. Gleichzeitig würden höchste regulatorische Standards aufrechterhalten.

Zudem stärkt die Börse ihr weltweites Angebot. Um den Markt weiter zu unterstützen, plant die Eurex eine Ausweitung ihrer Handelszeiten auf die asiatische Zeitzone. Die geplante Erweiterung erfülle weltweit die Bedürfnisse von Kunden und stelle dem Markt zusätzliche Absicherungsinstrumente für ausgewählte Indexprodukte zur Verfügung, betont die Eurex.

Auf den Aufbau eigenständig regulierter Einheiten in Singapur werde dagegen nun verzichtet, um Komplexität und Aufwand für ihre Mitglieder gering zu halten. Gleichzeitig sollen das Geschäft und die Präsenz in Singapur, der operativen Drehscheibe der Deutschen Börse in Asien, aber gestärkt werden.

January 26, 2018

