Das Portal Immowelt hat einen Blick in die Zukunft gewagt und stellt für Wohnungskäufer eine düstere Prognose: In deutschen Großstädten könnten bis 2020 Preissteigerungen von bis zu 28 Prozent möglich sein.Wer sich auf dem Wohnungsmarkt in den deutschen Metropolen umschaut, ahnt es schon längst: Die Wohnungspreise werden in den nächsten Jahren weiter steigen. Dieser Trend wurde nun in der aktuellen Immowelt-Kaufpreis-Prognose mit Zahlen unterlegt, indem die Preise für Eigentumswohnungen bis 2020 vorausberechnet wurden. Berücksichtigt wurde dabei die Entwicklung von Bevölkerung, Verbraucherpreisindex und Baupreisindex sowie ein durchschnittlicher Zinssatz von 1,68 Prozent für Wohnbaukredite in 2017.

