Hallstar, ein globales Spezialchemikalien-Unternehmen, hat vor Kurzem die Aufnahme von Damian Marshall und Varun Mathur in sein Vorstandsteam bekannt gegeben. Marshall und Mathur blicken zusammen auf eine 25-jährige Erfahrung bei Hallstar zurück und bekleiden beide seit 2016 Geschäftsführerpositionen. Ihre Beförderungen zum Vizepräsident wurden im Januar 2018 bei einer Vorstandssitzung durch eine Abstimmung der Direktoren von Hallstar offiziell bestätigt.

CEO John Paro bekundete großes Vertrauen in die neuesten Vizepräsidenten von Hallstar. "Als Geschäftsführer unserer beiden primären Geschäftsbereiche haben Damian und Varun ihre Führungsqualitäten, umfangreiches Wissen und Engagement für den Erfolg ihrer Teams unter Beweis gestellt."

Paro weiter: "Gleichermaßen wichtig ist, dass sie unsere Unternehmenskultur positiv beeinflussen, indem sie die Kernwerte von Hallstar Passion für Menschen, ethisches, ergebnisorientiertes und kontinuierliches Lernen konsequent demonstrieren. Der gesamte Vorstand unterstützt die Anerkennung ihrer Beiträge und erwartet große zukünftige Erfolge. Dies ist für sie der richtige Zeitpunkt in Hallstars Geschichte und Wachstumskurs, um Vorstandsaufgaben zu übernehmen."

Damian Marshall begann 1997 als Produktmanager bei Hallstar, und wurde nach Jahren wachsender Verantwortung in den Bereichen Produktvermarktung und Geschäftsentwicklung im Herbst 2016 zum Geschäftsführer Industrial Solutions ernannt. In dieser Position ist er für die GuV, die Produktentwicklung sowie die strategische Ausrichtung von Hallstars Spezialester-Modifizierer-Geschäft verantwortlich. Marshall hat einen BS-Abschluss in Mechanical Engineering von der University of Notre Dame, einen MS-Abschluss in Environmental Engineering von der Northwestern und einen MBA von der University of Chicago. Er lebt mit seiner Familie in Western Springs, Illinois.

Varun Mathur kam 2013 als Leiter Geschäftsentwicklung zu Hallstar. In dieser Eigenschaft lag sein besonderer Schwerpunkt auf der Markteinführung der bahnbrechenden Micah Lichtschutz-Technologie des Unternehmens. 2016 wurde er zum Geschäftsführer von Hallstars Beauty Personal Care-Geschäft ernannt. Derzeit managt er die GuV, die Produktentwicklung und die strategische Ausrichtung von Hallstars rasch wachsendem Bereich für Sonnenschutz, Hautpflege, Haarpflege, Toilettenartikel und Kosmetika sowie Formulierungs-Fachwissen. Mathur hat einen BS-Abschluss in Chemical Engineering von der University of Washington, einen MS-Abschluss in Applied Statistics vom Rochester Institute of Technology und einen MBA von der University of Chicago Booth School of Business. Mathur und seine Frau leben in Chicago, Illinois.

Marshall und Mathur haben ihre Pflichten als Vorstandsmitglieder bei Hallstar am 19. Januar 2018 übernommen.

Über Hallstar:

Hallstar ist ein namhafter globaler Anbieter von Spezialchemielösungen. Das Unternehmen geht jede Verpflichtung mit einem auf Zusammenarbeit ausgerichteten Ansatz an und stellt technischen Support, chemisches Fachwissen sowie Branchenkenntnisse bereit, die seinen Kunden helfen, von der Konzeption bis zur Produktion der ersten Chargen das Beste aus ihren Produkten herauszuholen. Besuchen Sie www.hallstar.com, um mehr zu erfahren.

