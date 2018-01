DAVOS (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist am Freitag in Davos mit dem Präsidenten Ruandas, Paul Kagame, zusammenkommen. Kagame ist derzeit der Vorsitzende der Afrikanischen Union, die Trump wegen seiner "Drecksloch"-Kommentare scharf kritisiert hatte. "Wir hatten eine großartige Diskussion", sagte Trump nach dem Treffen. Ob seine despektierlichen Äußerungen in Bezug auf afrikanische Länder Thema der Gespräche waren, wurde nicht bekannt.

Trump hatte in einer Diskussionsrunde mit US-Senatoren in Washington in Bezug auf Afrika und karibische Staaten nach Angaben von Teilnehmern gesagt, die USA bräuchten nicht noch mehr Zuzug aus "Drecksloch"-Ländern. Damit hatte er sich Zorn vor allem in Afrika zugezogen. Trump hatte den Wortlaut dementiert. Bei dem Treffen in Davos sei es vor allem um Handel und wirtschaftliche Aspekte gegangen./dm/DP/she

AXC0129 2018-01-26/12:11