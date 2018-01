Starinvestor Soros warnt vor Bitcoin. Die Cyberwährung sei reine Spekulation. Er erwarte aber keinen abrupten Crash, sondern einen langsamen Wertverlust. Bundesbank-Vorstand Dombret weist indes auf die Gefahren des Bitcoins für das Finanzsystem hin. US-Investmentlegende George Soros reiht sich in die Reihe prominenter Bitcoin-Kritiker ein. Am Rand des Weltwirtschaftsforums in Davos sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...