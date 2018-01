Die AfD soll den Vorsitz im Tourismusausschuss des Bundestages übernehmen. Doch in der Branche regt sich Widerstand gegen den dafür nominierten Kandidaten - dieser sei politisch "denkbar ungeeignet".

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss- Gaststätten (NGG) sieht mit großer Sorge, dass der AfD-Politiker Sebastian Münzenmaier künftig den Tourismusausschuss im Bundestag leiten soll. "Wie werden, wenn Herr Münzenmaier tatsächlich den Vorsitz im Tourismusausschuss übernimmt, mit all unserer Kraft gegensteuern, damit der Geist der AfD nicht in die Branche hineinwirkt", sagte NGG-Vizechef Guido Zeitler am Freitag in Berlin. "Das sind wir allein unseren zahlreichen Kolleginnen und Kollegen wie Unternehmen aus allen Ländern der Welt schuldig."

Zeitler betonte, dass die Tourismusbranche einschließlich des Gastgewerbes "weltoffen, gastfreundlich und vielfältig" sei. "Insbesondere im Gastgewerbe erleben wir täglich das gute Miteinander der Gäste und Beschäftigten aus unterschiedlichsten Kulturkreisen." Kaum eine andere Branche in der Bundesrepublik sei internationaler und multikultureller. "Die Politik und die Aussagen der AfD stehen hierzu oft im krassen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...