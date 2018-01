Paris - Die europäischen Aktienmärkte starten zu Wochenschluss einen neuen Erholungsversuch. Nach zuletzt zwei schwachen Handelstagen kletterte der EuroStoxx 50 zur Mittagszeit um 0,48 Prozent auf 3647,62 Punkte. Er profitierte davon, dass der Euro am Freitag zwar auf hohem Niveau blieb, aber deutlich unter dem am Vortag erreichten Dreijahreshoch von über 1,25 US-Dollar lag.

An der vergangenen Handelstagen hatte die Gemeinschaftswährung immer neue Hochs erklommen und so den Leitindex unter Druck gesetzt, weil dies die Exportchancen hiesiger Unternehmen in Mitleidenschaft zieht. Dank eines soliden Wochenauftakts, der dem Eurostoxx am Dienstag bei 3687 Punkten den zwischenzeitlich höchsten Stand seit November beschert hatte, steuert das Kursbarometer aber auf ein fast ausgeglichenes Wochenergebnis zu.

Die Erholung könnte im Tagesverlauf aber nochmals auf die Probe gestellt werden, wenn US-Präsident Donald Trump um 14 Uhr seinen Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat. Ausserdem folgen noch frische Wirtschaftsdaten aus den USA, die die Devisen- und Aktienmärkte nochmals beeinflussen könnten.

Auch an den wichtigsten Länderbörsen ging es am Freitag nach oben: Gestützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...