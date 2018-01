Berlin (ots) - In 2018 wird die Brooks Running Company in Kooperation mit HP und Superfeet personalisierte Laufschuhe bereitstellen und präsentiert diese erstmals in Europa auf der ISPO in München. Durch den Einsatz der FitStation von HP und der Brooks Run Signature wird Brooks den ersten Performance-Laufschuh auf den Markt bringen, der auf Grundlage individueller biomechanischer Abläufe eines Läufers kreiert wird. Diese Innovation reiht sich so nahtlos in die Run Signature Philosophie des Unternehmens ein.



Brooks Run Signature beruht auf der Überzeugung, dass der beste Weg um Komfort zu verbessern und Performance weiterzuentwickeln darin liegt, nicht die "Fehler" der Läufer auszubessern, sondern Running Footwear zu entwickeln, die den natürlichen Bewegungsablauf des Körpers beim Laufen unterstützen. Durch die Partnerschaft mit HP und Superfeet hebt Brooks die Run Signature jetzt auf ein neues Level und bietet eine noch individuellere Footwear als bisher an.



"Brooks möchte jedem Läufer die optimale Passform sowie das individuell perfekte Trage- und Laufgefühl bieten. Die Möglichkeit, jedem Läufer den für ihn speziell nach seiner Biomechanik personalisierten Schuh zu bieten, ist ein absoluter Meilenstein. Es ist ein unwiderstehliches Angebot für Läufer, die an Spitzentechnologie und einem grundlegend neuen Lauferlebnis interessiert sind," erklärt Brooks CEO Jim Weber. "Als ein Teil unseres ehrgeizigen Ziels, das Performance-Laufen neu zu erfinden, werden wir weiterhin alles ausreizen um Läufern Innovationen für maßgeschneiderte Lauferlebnisse zu bieten."



Dank der Hard- und Software von FitStation powered by HP werden mittels eines 3D-Fußscans sowohl eine dynamische Ganganalyse wie auch Fußbelastungsmessungen durchgeführt. Abgestimmt auf die Prinzipien der Brooks' Run Signature kreiert FitStation ein einzigartiges, ganzheitliches digitales Profil des Läufers, das die individuelle Passform, die Biomechanik und das Lauferlebnis miteinander verbindet. Auf Grundlage dieser Analyse wird der individuelle Schuh mithilfe hochmoderner DESMA Polyurethan Spritzgussmaschinen produziert - alles um sicherzustellen, dass der Läufer in seinem bevorzugten Bewegungsablauf bleiben kann und das Lauferlebnis erreicht, das er sich immer gewünscht hat.



Die Brooks Running Company vertreibt Performance Laufschuhe, Laufbekleidung, Sport-BHs und Accessoires in über 50 Ländern weltweit. Das Ziel von Brooks ist es, durch die Herstellung innovativer Bekleidung, die Läufer schneller, länger und weiter laufen lässt, jeden zum Laufen und einem aktiven Lebensstil zu inspirieren. Dieses Ziel wird unterstützt durch die Brooks Run Happy Philosophie, dem Streben danach, den Laufsport und jeden Läufer zu vertreten und zu feiern. Bereits 1914 gegründet, ist Brooks eine Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway mit Hauptsitz in Seattle. Für weitere Informationen besuchen Sie www.brooksrunning.com oder folgen uns bei Facebook unter www.facebook.com/brooksrunning.de.



