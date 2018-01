Aves One AG: Erfolgreicher Start im Segment Rail zum Jahresauftakt 2018 - Auslieferung erster Bestellung über EUR 17 Mio. begonnen

Erfolgreicher Start im Segment Rail zum Jahresauftakt 2018 - Auslieferung erster Bestellung über EUR 17 Mio. begonnen

Hamburg, 26. Januar 2018 - Die Aves One AG hat die ersten 20 fabrikneuen Güterwagen aus der zuletzt über EUR 17 Mio. geschlossenen Bestellung übernommen. Die Auslieferung der insgesamt 185 Schüttgutwagen wird in laufenden Tranchen bis Anfang des dritten Quartals 2018 erwartet.

Alle Waggons für Schüttgüter werden langfristig von einem wichtigen Kunden aus der Stahlindustrie verwendet. Die Waggons wurden zunächst aus Eigenmitteln der Gesellschaft erworben und sollen in eine langfristige Bankenfinanzierung überführt werden.

"Ich bin mit dem Jahresstart 2018 sehr zufrieden. Nach einem erfolgreichen Jahr 2017 im Segment Rail erwarten wir durch zusätzliche Investitionen ein weiteres dynamisches Wachstum unserer Flotte und positive Ergebnisbeiträge in diesem Jahr.", erklärt Jürgen Bauer, Vorstand der Aves One AG.

Über die Aves One AG:

Die Aves One AG ist ein im Prime Standard börsennotiertes Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Tätigkeitsschwerpunkte des Aves-Konzerns sind insbesondere die Geschäftsbereiche Rail, Container und Logistik-Immobilien. Dabei investiert der Aves-Konzern in die Bestandshaltung von langlebigen Logistik-Assets mit guter Cash Flow Performance. Der sehr gute Zugang zum Markt, sowie umfangreiche Kenntnisse zum Thema Finanzierung durch das Management und ein exzellentes Netzwerk von Partnern aus beiden Bereichen sind das Fundament für den kontinuierlichen Auf- und Ausbau der Geschäftstätigkeit.

Weitere Informationen: www.avesone.com

Kontakt Aves One AG Jürgen Bauer, Vorstand T +49 (40) 696 528 350 F +49 (40) 696 528 359 E ir@avesone.com

