- Unglaubliche Illusionen von Magier Farid vor den Augen der größten deutschen Stars und ahnungslosen Menschen - In den nächsten beiden Episoden mit dabei: Musiker Tim Bendzko und dem ehemaligen Boxweltmeister Arthur Abraham - "Farid - Magic Unplugged" am Montag, 29. Januar in Doppelfolgen exklusiv auf Sky 1, Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket



26. Januar 2018 - Magie trifft auf Musik und Sport. In den nächsten beiden Episoden "Farid - Magic Unplugged" am Montag, 29. Januar trifft Illusionist Farid den Musiker Tim Bendzko bei seinem großen Tour-Finale in Köln und Boxlegende Arthur Abraham im Berliner Olympiastadion.



Musiker Tim Bendzko gewährt hinter der Bühne der Lanxess Arena in Köln tiefe Einblicke in seinen Tour-Alltag, ist aber sprachlos bei Farids unglaublichen Kartentricks und während einer faszinierenden Gedanken-Illusion mittels DVD. "Mein magischer Moment war gekommen, als meine unterschriebene und damit unverwechselbare Karte plötzlich bei Farid im Mund landete. Das geht doch gar nicht", wundert sich der Musiker.



Schlagkräftig wird es dann mit dem ehemaligen Boxweltmeister Arthur Abraham: Er soll Farid einen Schlag verpassen, dabei aber sein blaues Wunder erleben. Mit den Gedanken fest bei einem ganz speziellen Gegner, soll Abraham Farid einen Haken verpassen. Die Auflösung der Illusion geht beiden mächtig unter die Haut.



Außerdem verblüfft Farid Konzertbesucher mit versteckter Kamera und verzaubert ahnungslose Kunden in einem Kostümladen. Und natürlich gibt es auch wieder ein neues magisches Produkt in Farids "Magic Kiosk".



Am 5. Februar um 20.15 Uhr zeigt Sky 1 zudem im Best-of von "Farid - Magic Unplugged" die überraschendsten Illusionen und alle Begegnungen mit Stars wie Helene Fischer, Yvonne Catterfeld, Cro, Chima und Tim Bendzko sowie die Ex-Nationalspielern Lukas Podolski, Kevin Kurányi und den ehemaligen Box-Weltmeister Arthur Abraham. Alle Episoden sind außerdem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket abrufbar.



Originaltitel: "Farid - Magic Unplugged", Zaubershow, acht Episoden als Doppelfolgen je ca. 30 Minuten und eine "Best-of"-Show mit ca. 50 Minuten, D 2017. Produziert wird "Farid - Magic Unplugged" von Endemol Shine Germany.



