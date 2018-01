Seit einiger Zeit nimmt die Geschwindigkeit der aktuellen Marktbewegung zu. Der Anstieg in den US Indizes gleicht mehr und mehr einer Parabel. Dagegen legt die Anleihen Rendite weiter zu und ein Bärenmarkt steht den Anleihemärkten bevor. Hinzu gesellt sich die starke Abwertung des US Dollars gegenüber allen anderen Währungen. Hierbei ist entscheidend der Zeitraum, in dem diese Bewegungen stattfinden. ...

