Genf - 2017 war ein starkes Jahr in Bezug auf Multi-Asset-Renditen, so die Experten von Unigestion.Die Sterne hätten gut gestanden, um ein unterstützendes Marktumfeld zu schaffen, in dem die Volkswirtschaften über ihrem potenziellen Wachstum gelegen hätten, der Inflationsdruck gedämpft geblieben sei und die großen Zentralbanken ihre entgegenkommende Haltung (weitgehend) beibehalten hätten. Diese Kombination habe zu einem "Goldilocks"-Wirtschaftsszenario geführt, in dem die Wirtschaft weder zu heiß laufe (Inflation) noch zu sehr abkühle (Rezession). Multi-Asset-Portfolios hätten von diesem Umfeld profitiert, da sowohl Growth- als auch Hedging-Assets positive Renditen erzielt hätten.

