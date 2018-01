Peking (ots/PRNewswire) - Air China Limited (Air China) wird ab

dem 30. Mai 2018 eine Direktverbindung zwischen Peking und Kopenhagen

in Dienst stellen, die Passagiere in einer nur 10-stündigen Reise

entspannt ins Märchenland von Hans Christian Andersen bringt.



Kopenhagen, die Hauptstadt des Königreichs Dänemark, ist eine

märchenhafte und wundervolle Stadt, die voller Leben steckt und jede

Menge idyllischen Charme bietet. Nach dem offiziellen Startschuss für

das "Tourismusjahr China-Dänemark" ist das Interesse der chinesischen

Touristen an Dänemarkreisen stetig gestiegen - allein 2017 haben

260.000 Reisewillige das Land besucht. Die Direktverbindung

Peking-Kopenhagen wird eine solide Ergänzung zur

Peking-Stockholm-Route bilden und das Streckennetz von Air China in

Nordeuropa weiter stärken. Nach Aufnahme des Flugverkehrs haben die

heimischen Passagiere gleich zwei Destinationen in Nordeuropa,

nämlich Kopenhagen und Stockholm, zur Auswahl. Passagiere aus

Dänemark und Schweden können zudem beim Transit in Peking in den

Genuss eines visafreien Aufenthalts für die Dauer von 144 Stunden

kommen, wenn sie in ein Drittland weiterreisen.



Air China baut seit Jahren ein globales Streckennetz mit Peking

als Drehkreuz auf, das sich über die ganze Welt erstreckt und sechs

Kontinente abdeckt. Die neue Direktverbindung zwischen Peking und

Kopenhagen ist die jüngste Maßnahme in Air Chinas Strategie, Peking

zur Drehscheibe mit globaler Reichweite zu entwickeln und die

Streckennetzabdeckung in Europa zu verbessern. Air China bietet die

größte Auswahl an Verbindungen zwischen China und Europa und kann mit

der neuen Strecke Peking-Kopenhagen nun insgesamt 27 Routen

vorweisen. Die Airline fliegt mit 300 Flügen pro Woche 20 wichtige

europäische Zielflughäfen an, darunter London, Paris, Frankfurt,

München, Wien, Rom, Moskau, Barcelona, Madrid, Zürich und Stockholm.

Auf allen Flügen nach Europa werden Großraumflugzeuge eingesetzt.



Fluginformationen:



Die Route Peking-Kopenhagen mit den Flugnummern CA877 und CA878

wird mit vier Flügen pro Woche bedient, die jeweils montags,

mittwochs, freitags und sonntags stattfinden. Die Maschine nach

Dänemark startet um 02:55 Uhr in Peking und landet um 06:45 Uhr in

Kopenhagen; der Flug nach China verlässt Kopenhagen um 13:15 Uhr und

landet um 04:10 Uhr am folgenden Morgen in Peking (alle Uhrzeiten

sind Ortszeiten). Auf allen Flügen wird der Airbus 330-200

eingesetzt. Die Business Class bietet voll verstellbare 180-Grad

Flachbett-Sitze mit Personal Entertainment Systemen in der gesamten

Kabine, so dass man sich mit viel persönlichem Freiraum entweder ganz

nach Wahl bequem ausstrecken oder das Unterhaltungsprogramm genießen

kann.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20141017/152745LOGO



Originaltext: Air China

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100012057

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100012057.rss2



Pressekontakt:

Zhao Xingyu

+86-10-6146-2395

zhaoxingyu@airchina.com