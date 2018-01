Liebe Trader,

Das Wertpapier des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG hält sich übergeordnet seit einem Verlaufshoch von 50,95 Euro aus Ende 2015 noch immer in seinem aktuellen Abwärtstrend auf. Dabei setzte die Aktie bis auf die Unterstützung von 25,11 Euro zurück, anschließend startete eine Gegenbewegung zurück an das Niveau von rund 30,60 Euro. Seit Ende August letzten Jahres aber lässt sich unschwer eine inverse SKS-Formation erkennen, die in der Charttechnik eine potenzielle Trendwende andeutet. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft bei 30,60 Euro und wurde bisher noch nicht nachhaltig getriggert. Interessanterweise kommt noch hinzu, dass der Hedge-Fonds AQR Capital Management zuletzt seine Leerverkaufsposition deutlich aufgestockt hat. Eine explosive Mischung, sollten sich Bullen doch noch durchsetzen.

Long-Chance:

Noch müssen sich interessierte Investoren etwas gedulden, denn erst oberhalb der Nackenlinie von 30,60 Euro wird die inverse SKS-Formation aktiviert und gibt anschließend Kurspotenzial frei. Kursgewinne bis in den Bereich von zunächst 32,32 Euro dürften dann rasch folgen. Darüber bestünde sogar die Chance auf einen Durchmarsch bis zum Widerstand von 34,55 Euro und kann bestens über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Wünschenswert wäre zudem noch ein deutlich anziehendes Handelsvolumen während des Ausbruchs. Ein vernünftiges Stop-Niveau ist dann aber noch unter der Marke von 29,00 Euro anzusetzen. Ein Bruch dieses Niveaus könnte auf der anderen Seite zu einem Rücksetzer zurück auf 27,35 Euro führen. Darunter dürften schließlich die Novembertiefs um 24,50 Euro angesteuert werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 30,70 Euro

Kursziel: 32,32 / 34,55 Euro

Stop: < 29,00Euro

Risikogröße pro CFD: 1,70 Euro

Zeithorizont: 4 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat1.Media SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 29,70 Euro; 12:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.