Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat die Aktie des Baustoffproduzenten LafargeHolcim von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 63,50 auf 52,00 Franken gesenkt. Der Markt habe begonnen, mögliche Maßnahmen des neuen Chefs Jan Jenisch zur Steigerung des Wachstums und der Erträge einzupreisen, schrieb Analyst Paul Roger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Optimismus erscheine zwar verständlich angesichts der guten Bilanz, die das neue Management diesbezüglich vorweisen könne, sei aber verfrüht. Denn das Unternehmen stehe in vielen Märkten vor Herausforderungen./gl/ajx Datum der Analyse: 25.01.2018

ISIN: CH0012214059