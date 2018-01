Lauda-Königshofen - Fresenius-Aktie: Abwärtstrendlinie im Visier - Chartanalyse Seit den Jahreshochs aus Juni 2017 bei 80,07 Euro befindet sich das Papier des Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmens Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einem kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrendkanal und fiel dabei auf das Unterstützungsniveau von 60,15 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

