Stuttgart - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erklomm im Wochenverlauf ein neues Allzeithoch bei 13.595 Punkten, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG. "Grund dafür war die Einigung in den USA über eine neue und höhere Haushaltsobergrenze, die nicht nur in Deutschland sondern auch in den USA die Märkte beflügelt hat", sage Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK.

