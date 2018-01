Nach der uneinheitlichen Entwicklung vom Vortag zeichnet sich an der Wall Street ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Der Future auf den S&P-500 tendiert vorbörslich 0,3 Prozent höher. Erneut müssen etliche Zahlenausweise der Unternehmen verarbeitet werden. Highlights sind aber die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im vierten Quartal und der Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos.

Trump, dessen Credo "America first" weltweit auf Skepsis stößt, dürfte in Davos moderatere Töne anschlagen. Er werde auf die unternehmensfreundliche Einstellung der USA eingehen und hervorheben, dass sich die USA zum Welthandel bekennen, kündigte ein Vertreter der US-Regierung an. Der Präsident werde ferner dazu aufrufen, gemeinsam den Islamischen Staat zu bekämpfen und der Bedrohung durch das nordkoreanische Atomprogramm entgegenzutreten.

Abzuwarten bleibt, ob Trump sich erneut zum Dollar äußern wird. In einem Interview am Vorabend hatte er sich für einen starken Dollar ausgesprochen, kurz nachdem sein Finanzminister einem schwachen Dollar noch positive Seiten abgewonnen und die Währung damit zusätzlich unter Druck gebracht hatte. Davon hatten auch zwischenzeitlich die US-Aktienmärkte profitiert, ehe mit den Trump-Aussagen der Dollar dann wieder zulegte und die Aktienkurse wieder etwas zurückkamen.

An Konjunkturdaten wird neben dem BIP der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern im Dezember veröffentlicht. Quartalsausweise kommen unter anderem von Colgate-Palmolive und Honeywell.

Intel von eigenen guten Zahlen getrieben

Am Donnerstag nach Börsenschluss hat Intel über den Geschäftsverlauf im vierten Quartal berichtet. Der Chiphersteller meldete einen Rekordumsatz, musste aber gleichzeitig eine hohe Abschreibung im Zuge der US-Steuerreform vornehmen. Anleger konzentrieren sich aber auf die sehr guten bereinigten Zahlen und blenden die negativen Einmaleffekte aus. Für die Aktie geht es vorbörslich um fast 6 Prozent nach oben.

Enttäuschend verlief hingegen das erste Geschäftsquartal der Kaffeehauskette Starbucks. Die Aktie gibt um 4,5 Prozent nach. Der Kurs von Intuitive Surgical sinkt um 1,2 Prozent. Der Medizintechnikhersteller litt im vergangenen Quartal ebenfalls einer Einmalbelastung durch die Steuerreform und verbuchte einen Verlust. Auf bereinigter Basis stand jedoch ein Überschuss zu Buche. Dieser und auch der Umsatz lag oberhalb der Markterwartung.

Die Papiere des Festplatten- und Halbleiterherstellers Western Digital ermäßigen sich um 2,1 Prozent, obwohl die Zweitquartalszahlen leicht über der Konsenserwartung gelegen hatten. Hier gab es zuletzt aber Hoffnungen auf noch bessere Geschäftszahlen. Ein positiver Ausblick versöhnt die Anleger nicht.

KLA-Tencor werden vorbörslich noch nicht gehandelt. Im nachbörslichen Handel stieg der Kurs des Halbleiterausrüsters zunächst, drehte dann aber 1,1 Prozent ins Minus.

