Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Aufschläge bis Freitagmittag ausgeweitet. Der Leitindex SMI konnte nach einem leicht positiven Start noch weiter zulegen und die Abgaben vom Vortag damit wettmachen. Die Stimmung habe sich wieder gefestigt und die Anleger seien am Vortag nur kurz von den weiter weichen Aussagen von EZB-Präsident Draghi irritiert worden, hiess es im Handel. Der fundamentale Blick auf die globale Konjunkturentwicklung stimme für Aktien weiter positiv.

Weiter für Bewegung könnten die Devisenmärkte sorgen. Insbesondere der klar schwächere Dollar hatte am Vortag für nachgebende Aktienkurse hierzulande gesorgt. Auch zum Euro hat der Franken zuletzt wieder zugelegt. Die Anleger würden mit Spannung auf die Abschlussrede von US-Präsident Donald Trump am Weltwirtschaftsforums in Davos warten. Angekündigt ist jedoch nur ein kurzes Statement, bei dem nicht auf Details der Handelspolitik eingegangen werde. Am Nachmittag stehen aus den USA die ersten Daten zur Konjunkturentwicklung im vierten Quartal auf dem Programm sowie die Auftragseingänge langlebige Güter.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.50 Uhr 0,57% höher bei 9'536,92 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,48% auf 1'562,28 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,45% auf 10'935,64. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 24 im Plus, fünf im Minus und einer (Swiss Re) unverändert.

