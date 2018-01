Stuttgart - Die European Investment Bank (EIB) hat einen Bond (ISIN XS1751357077/ WKN A19U0N) in Kanadischen Dollar (CAD) begeben, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen der am 18. Januar 2023 endfälligen Anleihe habe 700 Millionen CAD betragen. Die Anleihe werde mit 2,375 Prozent p.a. verzinst. Aktuell rentiere der Bond bei 2,46 Prozent. Die Mindeststückelung betrage 1.000 CAD nominal. (Ausgabe 3 vom 26.01.2018) (26.01.2018/alc/n/a)

