Nach der EZB-Sitzung scheint der Euro nicht zu stoppen zu sein. Gegen die Belastung für die Exporte ist Mario Draghi nahezu machtlos - Ein Rücksetzer beim Dax unausweichlich. Alles was Sie über über den Devisenmarkt und die anstehenden Trends am Finanzmtmarkt wissen müssen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Kapitalmarktexperte Christoph Zwermann von Zwermann Financial mit Moderatorin Johanna Claar die charttechnisch wichtigen Marken beim EUR/USD, DAX, RTX und Nickel.