FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Australien waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.851,20 +0,35% +6,55% Euro-Stoxx-50 3.644,83 +0,40% +4,02% Stoxx-50 3.259,96 +0,47% +2,58% DAX 13.299,65 +0,01% +2,96% FTSE 7.648,06 +0,42% -0,94% CAC 5.530,09 +0,89% +4,09% Nikkei-225 23.631,88 -0,16% +3,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,92 -36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,74 65,51 +0,4% 0,23 +8,8% Brent/ICE 70,54 70,42 +0,2% 0,12 +5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.354,12 1.348,04 +0,5% +6,08 +3,9% Silber (Spot) 17,45 17,27 +1,1% +0,18 +3,1% Platin (Spot) 1.019,95 1.016,00 +0,4% +3,95 +9,7% Kupfer-Future 3,20 3,20 +0,0% +0,00 -2,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der uneinheitlichen Entwicklung vom Vortag zeichnet sich an der Wall Street ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Erneut müssen etliche Zahlenausweise der Unternehmen verarbeitet werden. Highlights sind aber die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) der USA im vierten Quartal und der Auftritt von US-Präsident Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Abzuwarten bleibt, ob Trump sich erneut zum Dollar äußern wird. In einem Interview am Vorabend hatte er sich für einen starken Dollar ausgesprochen, kurz nachdem sein Finanzminister einem schwachen Dollar noch positive Seiten abgewonnen und die Währung damit zusätzlich unter Druck gebracht hatte. An Konjunkturdaten wird neben dem BIP der Auftragseingang bei langlebigen Wirtschaftsgütern im Dezember veröffentlicht. Quartalsausweise kommen unter anderem von Colgate-Palmolive und Honeywell. Am Donnerstag nach Börsenschluss hat Intel über den Geschäftsverlauf im vierten Quartal berichtet. Der Chiphersteller meldete einen Rekordumsatz, musste aber gleichzeitig eine hohe Abschreibung im Zuge der US-Steuerreform vornehmen. Anleger konzentrieren sich aber auf die sehr guten bereinigten Zahlen und blenden die negativen Einmaleffekte aus. Für die Aktie geht es vorbörslich um fast 6 Prozent nach oben. Enttäuschend verlief hingegen das erste Geschäftsquartal der Kaffeehauskette Starbucks. Die Aktie gibt um 4,5 Prozent nach. Der Kurs von Intuitive Surgical sinkt um 1,2 Prozent. Der Medizintechnikhersteller litt im vergangenen Quartal ebenfalls einer Einmalbelastung durch die Steuerreform und verbuchte einen Verlust. Auf bereinigter Basis stand jedoch ein Überschuss zu Buche. Dieser und auch der Umsatz lag oberhalb der Markterwartung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:30 US/Colgate-Palmolive Co, Ergebnis 4Q, New York

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq zuvor: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: bestätigt +1,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Euro gibt am Freitagmittag maßgeblich die Richtung an den europäischen Börsen vor. Nachdem am Vortag der schwache Dollar die Aktienkurse deutilcher nachgeben ließ, legen sie am Freitag überwiegend zu. Stützend wirkt unter anderem, dass der Euro von seinen jüngsten Hochs klar über 1,25 Dollar zurückgekommen ist, nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend einem starken Dollar das Wort geredet hatte. Für freundliche Stimmung sorgt weiter Konjunkturzuversicht. In Frankreich ist der Geschäftsklimaindex besser ausgefallen als erwartet, in Großbritannien das BIP für das vierte Quartal. Deutlich besser als erwartet ausgefallene Geschäftszahlen von LVMH treiben die Kurse im Luxusgütersektor. LVMH ziehen um 4,7 Prozent an, Kering um 3,2 und Christian Dior um 4,3 Prozent. Richemont kommen um 0,6 Prozent voran. Gute Quartalszahlen von Intel stützen den Technologiesektor nur leicht. Der entsprechende Subindex liegt 0,3 Prozent im Plus. "Das zeigt, dass Analysten die Auswirkungen des Konjunkturbooms in der Branche noch immer nicht richtig eingepreist haben und damit weiter Aufwärtspotenzial für die Kurse besteht", sagt ein Händler. Infineon und ASML ziehen jeweils um knapp ein halbes Prozent an. Geschäftszahlen hat auch der Schweizer Aroma- und Duftstoffhersteller Givaudan (minus 3,3 Prozent) vorgelegt. Der Kursverlust gibt Rätsel auf. "Unser Analyst ist noch am Suchen, was denn da schlecht gewesen sein soll an den Zahlen", sagt ein Händler. Beim schwedischen Stahlhersteller SSAB (minus 3,3 Prozent) habe der operative Gewinn unter der Erwartung gelegen, weil sich das Nordamerika-Geschäft schwächer als erwartet entwickelt habe, heißt es. Verluste gibt es bei Aktien von Satellitenbetreibern, nachdem es beim Start einer europäischen Rakete mit zwei Telekommunikationssatelliten an Bord zu Problemen gekommen ist. Die Trägerrakete platzierte die beiden Satelliten - einer davon vom Luxemburger Unternehmen SES - nicht an der richtigen Stelle. SES verlieren 3,3 und Eutelsat 5,1 Prozent. Am Rohstoffmarkt ziehen die Preise leicht an, weil der schwächelnde Dollar die in der US-Währung gehandelten Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollar-Raum billiger macht. .

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:30 Do, 17:55 % YTD EUR/USD 1,2457 +0,03% 1,2454 1,2487 +3,7% EUR/JPY 135,93 +0,06% 135,84 135,77 +0,5% EUR/CHF 1,1641 -0,32% 1,1678 1,1679 -0,6% EUR/GBP 0,8735 -0,12% 0,8746 1,1422 -1,7% USD/JPY 109,12 +0,07% 109,05 108,71 -3,1% GBP/USD 1,4261 +0,14% 1,4241 1,4264 +5,5% Bitcoin BTC/USD 10.525,96 -5,68% 11.210,00 11.010,01 -26,72

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den asiatischen Börsen hat sich am Freitag ein ähnlich uneinheitliches Bild gezeigt wie am Vorabend an der Wall Street. An einigen Börsen setzten im Verlauf aber Aufwärtsbewegungen ein, so dass eine Mehrzahl der Indizes letztlich mit Aufschlägen schloss. Hongkong, Südkorea und Indonesien meldeten gar neue Rekordstände. Während in Hongkong die Bankenwerte den Aktienmarkt befeuerten, litt der Nikkei in Tokio wieder einmal unter dem schwachen Dollar. Das Bekenntnis von US-Präsident Trump zu einem starken Dollar stützte die US-Währung nur vorübergehend. Aktien aus dem Finanzsektor profitierten in Hongkong von einem positiven Kommentar der Analysten von Morgan Stanley. China Construction Bank stiegen um 5,6 Prozent und ICBC um 3,8 Prozent, womit sie ein Allzeithoch markierten. Im Versicherungssektor zogen China Life und Ping An um 1,0 bzw. 1,5 Prozent an. Das Schwergewicht Tencent legte um 2,6 Prozent zu. Der chinesische Internetkonzern beteiligte sich an der US-Produktionsfirma Skydance Media, die vor allem für ihre Filme "Terminator" bekannt ist. In Südkorea stieg das Schwergewicht Samsung Electronics um 0,6 Prozent. Hyundai Motor sanken dagegen um 3,8 Prozent, nachdem die Tochter Kia Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Kia selbst ermäßigten sich um 1,2 Prozent. Gegen den Trend in Hongkong büßten China Railway 0,3 Prozent ein. Zwar verbuchte der Eisenbahnkonzern 2017 einen deutlichen Zuwachs der Auftragseingänge, Analysten glauben aber, dass diese im ersten Halbjahr unter Druck geraten werden.

CREDIT

Wenig verändert zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Allerdings halten sie sich damit auch nach den EZB-Aussagen vom Vortag weiter auf einem sehr engen Niveau. Vor allem bei Investment-Grade-Anleihen auf Nicht-Finanzunternehmen gebe es kaum genug Material, um die hohe Nachfrage zu decken. Hilfreich sei dabei, dass sich an der Kreditqualität derzeit nichts ändere, wie die bislang sehr gut angelaufene Berichtssaison unterstreiche. Der Renditeanstieg sorge für keine Spread-Ausweitung, da der Fall von Benchmark-Anleihen wie Bundesanleihen oder Bund-Futures lediglich bedeute, dass der risikofreie Zinssatz steige.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens plant Verkauf von Geschäft mit mechanischen Antrieben - Agentur

Die Siemens AG plant offenbar im Zuge ihrer Restrukturierung den Verkauf ihres Geschäfts mit mechanischen Antrieben. An der Flender GmbH mit Sitz in Bocholt hätten unter anderem einige chinesische Unternehmen sowie Beteiligungsgesellschaften Interesse gezeigt, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein Verkauf könne Siemens als 1 Milliarde Euro einbringen, sagte einer der Informanten.

Merck beruft Metro-IT-Manager Dirk Töpfer zum CIO

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck kGaA hat Dirk Töpfer mit Wirkung zum 1. März zum Chief Information Officer (CIO) berufen. Der 54-jährige Töpfer tritt die Nachfolge von Jim Stewart an, der die Leitung der neugegründeten Merck Business Services (MBS) übernommen hat, wie der DAX-Konzern mitteilte.

Eurex stellt operative Handelsaktivitäten in der Schweiz ein

Die Derivatebörse Eurex zieht sich aus der Schweiz zurück. Damit werde auf die Veränderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen und der Marktstruktur reagiert, begründete die Tochter der Deutschen Börse AG. Die Eurex habe sich gegen die Beantragung einer eigenständigen Lizenz als multilaterales Handelssystem unter dem neuen Schweizer Finanzmarktinfrastrukturgesetz entschieden.

Medios übertrifft eigene Prognose bei Umsatz, Gewinn

Die Medios AG, ein Berliner Hersteller von Spezialarzneimitteln, hat den Umsatz und den um Sonderfaktoren bereinigten Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr zweistellig prozentual gesteigert und seine eigenen Prognosen übertroffen. Für das aktuelle Geschäftsjahr zeigt sich der Vorstand "optimistisch".

MPC Capital AG steigert Gewinn zweistellig

MPC Capital AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn zweistellig gesteigert, während der Umsatz aufgrund der Struktur einer Transaktion sank. Für 2018 erwartet der Hamburger Asset- und Investment-Manager eine überproportionale Steigerung des Vorsteuergewinns bei einem Umsatzwachstum von mindestens 10 Prozent, wobei der Anstieg der verwalteten Vermögen die treibende Kraft sein soll.

SMA-Gewinn leidet unter US-Steuerreform

Der Wechselrichterhersteller SMA Solar hat im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 30 Millionen Euro erzielt. Das Ergebnis stagnierte damit nur, wie aus einer Präsentation anlässlich des Kapitalmarktages hervorgeht. Das Ergebnis unter dem Strich sei von Bilanzanpassungen nach der US-Steuerreform und Steuerrückstellungen für chinesische Töchter belastet worden.

Givaudan überrascht mit starkem Umsatz- und Gewinnanstieg

Der schweizerische Duft- und Aromenhersteller Givaudan hat seine Einnahmen im vergangenen Jahr um 8,3 Prozent auf 5,051 Milliarden Franken gesteigert. In allen Regionen und Produktsegmenten laufe das Geschäft gut, teilte der Symrise-Rivale mit. Zudem hätten die jüngsten Übernahmen zum Wachstum beigetragen. Kostensteigerungen auf der Einkaufsseite sollten weiter möglichst durch Preiserhöhungen kompensiert werden.

Tencent beteiligt sich an "Terminator"-Produktionsfirma Skydance

Der chinesische Internetkonzern Tencent beteiligt sich an der US-Produktionsfirma Skydance Media, die vor allem für ihre Filme "Terminator" bekannt ist. Die Chinesen erwerben nun knapp 10 Prozent an dem Hollywood-Unternehmen und bewerten Skydance dabei mit 1,5 Milliarden US-Dollar, wie ein Informant sagte. Tencent und Skydance vereinbarten zudem, nun Kinofilme, Fernsehshows und Videospiele gemeinsam zu finanzieren.

Wal-Mart tut sich mit japanischer Rakuten zusammen

Im harten Wettbewerb mit Amazon tut sich der Einzelhandelsriese Wal-Mart Stores mit dem japanischen Online-Händler Rakuten zusammen. Beide gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, um in Japan über das Internet Lebensmittel zu verkaufen und in den USA E-Books und Hörbücher, wie beide Unternehmen mitteilten. In Japan will der US-Konzern seine dortige Marke Seiyu GK mit Rakuten verbünden, um Lebensmittel über das Internet zu vertreiben.

