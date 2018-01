Die Trumps hätten sich laut einem Zeitungsbericht eine Malerei des Künstlers Van Gogh für ihr Domizil im Weißen Haus gewünscht. Das Guggenheim-Museum kann den Wunsch nicht erfüllen, hat dafür aber ein anderes Angebot.

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania haben auf die Anfrage nach einem Van Gogh für ihr Privatquartier im Weißen Haus von einem New Yorker Museum ein satirisches Gegenangebot bekommen: eine funktionsfähige, gebrauchte Toilette aus Gold von einem italienischen Künstler. Das Angebot machte nach einem Bericht der Zeitung "The Washington Post" die Chefkuratorin des Guggenheim-Museums, Nancy Spector, die in sozialen Medien offen Kritik an Donald Trump geäußert hat.

Die Trumps wollten das Van-Gogh-Gemälde "Landschaft mit Schnee" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...