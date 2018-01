Viele Monate vor dem Terroranschlag wurde Anis Amri von der Polizei als sogenannter Gefährder eingestuft. Derartige Islamisten waren damals aber dutzendfach in Deutschland unterwegs.

Zehn Monate vor dem islamistischen Terroranschlag in Berlin ist der Attentäter Anis Amri von deutschen Sicherheitsexperten nicht als hochgefährlich eingestuft worden. Das sagte der damalige Leiter des politischen Staatsschutzes im nordrhein-westfälischen Landeskriminalamt, Klaus-Stephan Becker, am Freitag im Berliner Untersuchungsausschuss. Amri habe in einer Besprechung des Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums am 17. Februar 2016 und auch später noch die Gefährdungsstufe 5 von 8 erhalten. Das habe bedeutet, ein Anschlag werde ...

