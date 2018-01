Bad Marienberg - Eine neue Verordnung sichert die hohe Qualität des Trinkwassers in Deutschland. Ein Übereinkommen des Europarats schützt Frauen besser vor Gewalt. Kosmetische Sprays mit Zinkoxid sind künftig verboten, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

