Paris - Es ist kein neues Phänomen. Obwohl die US-Notenbank seit Ende 2015 schon fünfmal den Leitzins angehoben - aktuell notiert der Schlüsselzins in einer Bandbreite von 1,25 bis 1,50 Prozent - und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt hat, neigt der Dollar zur Schwäche, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".

Den vollständigen Artikel lesen ...