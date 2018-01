München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neue Geschichten mit und über Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Glamour-Familie



- Montag, 29. Januar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



Die Reise der wahrscheinlich bekanntesten Glamourfamilie Deutschlands geht weiter. Von einem Abstecher nach Macao über Carmens Tattoo-Termin in Hongkong bis hin zu Roberts Immobilienjagd in Dubai steht bei den Geissens wieder einiges auf dem Programm.



Mit starkem Gewitter und Turbulenzen startet das Abenteuer Macao für die Geissens. Nach der anstrengenden Anreise braucht vor allem Robert eine Verschnaufpause. Eine Runde Minigolf über den Dächern der Stadt trifft genau seinen Geschmack. Doch schnell entwickelt sich aus dem entspannten Spiel ein hitziger Wettbewerb.



Zurück in Hongkong macht Carmen sich auf den Weg ins Tattoo-Studio. Ganz alleine muss sie die schmerzhafte Sitzung durchstehen. Robert, Davina und Shania warten bereits ungeduldig im Hotel und sind gespannt auf das Ergebnis. Allerdings hätte die Powerfrau mit einer anderen Reaktion ihrer Liebsten gerechnet.



In Dubai verfolgen Robert und seine beiden Töchter ihre Ziele weiter. Während Robert die teuersten Penthäuser der Stadt besichtigt, trifft Davina die erfolgreichste Bloggerin Dubais. Und auch auf Shania wartet eine große Überraschung. Kommen die Drei ihren Träumen ein Stück näher?



"Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!":



Montag, 29. Januar 2018, um 20:15 Uhr bei RTL II



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Martin Blickhan 089 - 64 185 6500 martin.blickhan@rtl2.de



RTL II Bildredaktion Bildredaktion bildredaktion@rtl2.de



Mehr Informationen unter www.rtl2-presse.de