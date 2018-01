Der US-Computerhersteller Dell könnte fünf Jahre nach seinem Rückzug von der Börse ein Comeback am Aktienmarkt feiern.

Der Computerhersteller Dell erwägt gut vier Jahre nach dem Rückzug von der Börse laut Medienberichten eine Rückkehr an den Aktienmarkt. Dies sei eine der Optionen, die der Verwaltungsrat derzeit prüfe, um an frisches Geld zu kommen, berichteten der Finanzdienst Bloomberg, das "Wall Street Journal" und die "Financial Times" am Freitag. Weitere Optionen seien ein Verkauf von Aktien der Cloud-Tochter Pivotal Software und eine Komplett-Fusion mit dem ...

