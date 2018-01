Angela Merkel strebt schnelle Koalitionsgespräche an DAX® (DE30 in der xStation 5) zieht sich vom Allzeithoch zurück Bayer (BAY.DE) profitiert von der Missouri-Klageabweisung

Zusammenfassung:Der Handelstag an der Wall Street war erneut recht durchmischt, der S&P500 (US500) verbuchte hierbei einen leichten Gewinn. In Asien baute der Hang Seng seine Gewinne mit einem abrupten Anstieg aus, während andere wichtige Indizes so gut wie unverändert blieben. In Europa startete die Mehrheit der wichtigsten Aktienmärkte mit Gewinnen.

Der DE30 kämpft an der 13.330 Punkte-Marke. Quelle: xStation 5 Bei einem Blick auf den DE30-Tageschart, ist zu erkennen, dass die gestrigen Kursrückgänge an der wichtigen Unterstützungszone bei 13.200 Punkten gestoppt werden konnten, nachdem sowohl die 13.330-Punkte-Marke als auch das lokale Unterstützungsniveau des 21er EMA durchbrochen wurde. Während der heutigen Sitzung könnte der Abwärtstrend allerdings fortgesetzt werden, falls die Verkäufer in der Lage sind den EMA nachhaltig zu überwinden. In solch einem Szenario sollten weitere Kursrückgänge sogar unter das Unterstützungsniveau von 13.200 Punkte nicht ausgeschlossen werden. Dies entspricht ...

