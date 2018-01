Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für VTG auf "Hold" mit einem Kursziel von 43,50 Euro belassen. Noch immer habe der Schienenlogistiker von den deutschen Kartellbehörden kein grünes Licht für die Übernahme des Waggonvermieters Nacco bekommen, schrieb Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Teilakquisition werde nun für die zweite Jahreshälfte 2018 erwartet. Nachdem der Experte am Vortag seine Schätzungen bereits reduziert hatte, ließ er sie nun erst einmal unverändert, bis es weitere Klarheit gibt zu den endgültigen Bedingungen für die Transaktion./ajx/gl Datum der Analyse: 26.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0062 2018-01-26/13:47

ISIN: DE000VTG9999