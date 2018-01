Wien (APA-ots) -

Andreas Rinofner (52) übernimmt per 1. Februar 2018 die Leitung der Pressestelle des OMV Konzerns. Er folgt damit Robert Lechner, der die OMV verlässt und in ein anderes Unternehmen wechselt.

Andreas Rinofner studierte in Graz Philosophie und Germanistik. Er startete seine berufliche Laufbahn als Forschungsassistent für politische Philosophie. Unmittelbar danach stieg er in die Kommunikationsbranche ein. Als PR-Verantwortlicher im steirischen Roten Kreuz sammelte er wesentliche Erfahrungen im Non-Profit-Bereich sowie im Katastrophen- und Krisenmanagement. 2001 bis 2006 war Andreas Rinofner in leitenden Positionen im Bereich Kommunikation und Marketing der ÖBB tätig. Nach zwei Jahren im Agenturbereich wechselte er 2008 in die OMV Kommunikation und war für Werbung, Sponsoring, Online- und die interne Kommunikation verantwortlich. 2012 übernahm er die Einkaufsleitung der OMV Tochter Gas Connect Austria.

Das OMV Public Relations Team deckt neben der klassischen Pressearbeit überdies den Social Media Bereich ab. Andreas Rinofner wird auch die Rolle des Unternehmens-sprechers wahrnehmen. Unter seiner Leitung stehen weiterhin Brigitte Köck und Elena Menasse als Pressesprecherinnen Journalistinnen und Journalisten für sämtliche Anfragen das Unternehmen betreffend zur Verfügung.

