Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Beim Hello bank! Invest-Forum meinte Martin Hüfner im Anschluss an die Präsentation von Thomas Rainer, Head of Member Sales & Business Development bei der Wiener Börse AG, dass er nach den gehörten Fakten die Aktie der Wiener Börse glatt kaufen würde, wenn es sie denn geben würde. Bei einem Talk im Dezember hatte ich Börse-CEO Christoph Boschan gefragt: "Ich weiss, dass ich das nicht an Vorstand, sondern an den Eigentümer richten müsste. Aber: Kann sich der Vorstand der Wiener Börse eine Wiener Börse an der Wiener Börse vorstellen?" Antwort Boschan: "Ja, absolut kann ich mir das vorstellen, ich selbst bin Börsianer, bin vom Produkt...

Den vollständigen Artikel lesen ...