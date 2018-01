Der USD/CAD bleibt zu Mitte des europäischen Handels angeboten, aber er kann sich über der 1,2300 halten. Der Verkaufsdruck gegenüber dem US-Dollar bleibt erhalten, obwohl die US Präsident Donald Trump Kommentare Greenback unterstützend waren und so kam es zu einer vorübergehenden Erholung vom 4-Monatstief. Der Anstieg der US Treasury Anleihenrenditen ...

