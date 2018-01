Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zooplus nach vorläufigen Umsatzzahlen von 150 auf 155 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahl neuer Kunden des Online-Händlers für Tierbedarf sei im vierten Quartal noch dynamischer gewachsen als im dritten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien die Umsätze in allen 30 Absatzländern im vergangenen Jahr prozentual zweistellig gestiegen./bek/gl Datum der Analyse: 25.01.2018

ISIN: DE0005111702