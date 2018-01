Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Brexit bremst Wachstum der britischen Wirtschaft

Die britische Wirtschaft ist 2017 mit der niedrigsten Rate seit fünf Jahren gewachsen. Das verdeutlicht, dass die Unsicherheit über den bevorstehenden Rückzug aus der EU dazu führt, dass Großbritannien den jüngsten Aufschwung des globalen Wachstums nicht voll ausschöpfen kann. Wie die Statistikbehörde meldete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das war das höchste Quartalswachstum im Jahresverlauf. Aber im Gesamtjahr 2017 wuchs die britische Wirtschaft nur um 1,8 Prozent und damit so langsam wie seit 2012 nicht mehr.

EZB: Volkswirte heben Inflations- und BIP-Prognosen an

Die regelmäßig im Rahmen des Survey of Professional Forecasters von der EZB befragten Volkswirte erwarten für die nächsten beiden Jahre etwas mehr Inflation und deutlich mehr Wachstum als bisher. Zudem senkten sie ihre Voraussagen für die Arbeitslosigkeit spürbar. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) rechnen die Experten für 2018 nun mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 1,5 (bisher: 1,4) Prozent. Für 2019 wird ein Verbraucherpreisanstieg von 1,7 (1,6) Prozent prognostiziert und für 2020 eine Inflationsrate von 1,8 Prozent.

EZB: Unternehmenskreditvergabe steigt langsamer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Dezember verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 2,9 (Vormonat: 3,1) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs wie im Vormonat mit einer Jahresrate von 2,8 Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf um 3,3 (3,3) Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,9 (7,1) Prozent.

Commerzbank: Euro-Reaktion auf Draghi-Auftritt überrascht

Als genauso überraschend wie den Tadel von EZB-Chef Mario Draghi an US-Finanzminister Mnuchin wegen dessen verbaler Intervention gegen den Dollar, bezeichnet Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen die Reaktion des Euro; denn der Euro sei darauf weiter gestiegen. "Glaubt der Markt, dass dies nur eine leere Drohung des EZB-Präsidenten war?", fragt die Expertin. Draghi hatte gesagt, die EZB betrachte den Anstieg des Euro-Wechselkurses als ein Risiko für das Erreichen ihres Inflationsziels.

Im Euro-Kampf Draghi gegen Mnuchin hat die EZB das Nachsehen

Nur wenige ausgewählte Menschen können mit ihren Worten die Devisenmärkte bewegen. Zu ihnen gehören US-Finanzminister Steven Mnuchin und der Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi. In dieser Woche prallten beide aufeinander und die EZB hat definitiv einen schweren Kampf auszustehen.

Merkel verspricht zügige Koalitionsverhandlungen

Rund vier Monate nach der Bundestagswahl haben Union und SPD die Verhandlungen für eine Neuauflage der großen Koalition aufgenommen. Zunächst kamen in Berlin die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) zusammen. Danach soll eine größere Runde von insgesamt 15 Unterhändlern zusammentreten. Merkel kündigte bei ihrem Eintreffen schnelle Gespräche an. Auch Seehofer und Schulz sprachen sich dafür aus.

SPD fällt in Umfrage auf niedrigsten Stand

Die SPD hat zu Beginn der Koalitionsgespräche mit der Union einen neuen Tiefststand im "Deutschlandtrend" des ARD-Morgenmagazins markiert. Mit 19 Prozent fielen die Sozialdemokraten auf den niedrigsten Wert, den das Meinungsforschungsinstitut Infratest Dimap seit Beginn der Umfrageerhebung im November 1997 gemessen hat. In der aktuellen Sonntagsfrage erhält die Union 33 Prozent der Wählerstimmen, und die AfD kommt auf 12 Prozent. Die Grünen würden demnach 11 Prozent der Bürger wählen und die FDP und die Linke je 10 Prozent.

BDI kritisiert bisherige Vereinbarungen von Union und SPD

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat angesichts der am Freitag begonnenen Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD die bisherigen Sondierungsergebnisse der drei Parteien als nicht ausreichend kritisiert. "Wir vermissen Ambition und Gestaltungskraft", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. "Was bisher auf dem Tisch liegt, ist noch keine tragfähige Geschäftsgrundlage für eine wirtschaftspolitisch erfolgreiche Legislaturperiode."

Stimmensplitting bei Bundestagswahl so stark genutzt wie nie

Bei der Bundestagswahl am 24. September 2017 haben laut Statistischem Bundesamt 27,3 Prozent das Stimmensplitting genutzt. "Damit haben so viele Wählerinnen und Wähler wie noch nie bei der Vergabe von Erst- und Zweitstimme eine unterschiedliche Wahlentscheidung getroffen", erklärte Bundeswahlleiter Georg Thiel bei der Vorstellung der Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Türkei kritisiert Blockade von Ausweitung der EU-Zollunion durch Berlin

Die Türkei hat die Weigerung Deutschlands kritisiert, Verhandlungen über die Ausweitung der Zollunion mit der EU aufzunehmen. Es sei "ein Widerspruch", dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) international für Freihandel werbe und "gleichzeitig die Zollunion blockiert", sagte der türkische Europaminister Ömer Celik der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. "Es ist wichtig, dass Deutschland die Zollunion nicht als politische Frage angeht."

Trump will sich in Davos für freien, aber fairen Handel aussprechen

US-Präsident Donald Trump wird sich in seiner Rede beim Wirtschaftsforum in Davos am Freitag für freien, aber fairen Handel aussprechen. Ein ranghohes Mitglied aus Trumps Regierung sagte am Freitag vor Trumps Auftritt, der US-Präsident werde betonen, dass "Amerika offen für Geschäfte" sei. Trump fühle sich dem Prinzip freier und offener Märkte verpflichtet.

Kanada macht bei Nafta Vorschlag für Auto-Kompromiss - Kreise

In der laufenden Verhandlungsrunde über das Freihandelsabkommen Nafta ist Kanada den USA am Donnerstag offenbar ein großes Stück entgegengekommen, um die Blockade der Gespräche zu überwinden. Kanada habe einen Vorschlag unterbreitet, um den Anteil der in Nordamerika gefertigten Bauteile für Autos zu erhöhen, sagten mit den Gesprächen vertraute Personen.

Schweden Dez Handelsbilanz Defizit 1,7 Mrd SEK

Schweden Dez Exporte 109,2 Mrd SEK

Schweden Dez Importe 110,9 Mrd SEK

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz -1,4% gg Vormonat

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz +3,3% gg Vorjahr

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: -0,5% gg Vormonat

Schweden Dez Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +4,3% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 26, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.