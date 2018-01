Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novartis nach Jahreszahlen von 88 auf 91 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe 2017 ein wenig besser als erwartet abgeschnitten udn einen guten Ausblick auf 2018 gegeben, doch es gebe weiterhin Herausforderungen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher blieb sie für die Wachstumsaussichten in den kommenden Jahren vorsichtig./gl/ag Datum der Analyse: 26.01.2018

