Mainz (ots) - Einzigartige Schwarzlicht Minigolf Anlage GlowZone 4D eröffnet am 26.01.2018 in Mainz (www.glowzone.de/mainz/). Im Schwarzlicht einem leuchtenden Ball hinterherjagen, im Raum schwebende Hindernisse überwinden oder sich in dreidimensional animierten Themenwelten von Illusionen in 4D begeistern lassen - das dürfen Gäste in Mainz erleben. Auf 750 qm erstreckt sich die perfekt inszenierte Minigolf-Arena mit 18 verschiedenen Bahnen, fluoreszierender UV-Beleuchtung und fantasievollen Graffiti-Wänden.



4D Schwarzlicht Minigolf ist ein neuer Trend, der das Spielerlebnis auf die nächste Ebene hebt. Hier sind die Spieler komplett Indoor unterwegs und das in einer von mehreren Themenwelten. Jede Golf-Anlage besteht aus grafisch hochwertig gestalteten Wänden mit Abbildungen aus Dschungelwelten, Urzeitwesen oder Unterwassererlebnissen. Dazu kommen weitere Hindernisse und Grafiken, fluoreszierende Neon-Dekorationen und die eigentliche Minigolf-Bahn, bei der es gilt, den Ball mit wenig Schlägen einzulochen. Die Räume sind dunkel und mit Schwarzlicht beleuchtet, sodass die Farben und Animationen spektakulär schimmern. Dazu erhalten die Spieler eine 3D-Brille, mit der alle Abbildungen und Graffiti optisch in den Raum rücken und den Eindruck erwecken, als befände sich der Golfer inmitten der animierten Welt. Noch realistischer wird alles durch Spezialeffekte, wie Musik und Geräusche, Nebel und mehr - die vierte Dimension beim 4D Schwarzlicht Minigolf in Mainz.



GlowZone 4D richtet sich mit dem Indoor-Spektakel an Junggesellenabschiede, Geburtstagsgäste oder Familien und Firmen, die ihren Mitarbeiter ein besonderes Teambuilding Event bieten möchten. Auch Kinder können in der Minigolf-Erlebniswelt spielen und sich auf den 18 Bahnen ausprobieren. Für eine Themenwelt benötigen Spieler rund 1,5 Stunden und wenn das Golfen mit 3D-Brille noch nicht gelingt, kann auch ohne Brille in 2D eingelocht werden.



