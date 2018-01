Osnabrück (ots) - Mit einer neuen, modernen Optik und verbesserter Suchfunktion ist die neue Website der Kreuzfahrten-Zentrale.de aus Osnabrück online. Das Design wurde überarbeitet und präsentiert sich nun aufgeräumter und frischer. Der neue Webauftritt wird auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphone ebenso unterstützt wie auf dem großen Computermonitor. Besucher können nun direkt auf der Startseite Kreuzfahrten aus den Themenbereichen Schnupper-Kreuzfahrten, Last-Minute-Angeboten und Kreuzfahrtenarrangements mit Flug aussuchen oder die zentral platzierte Suchmaske nutzen. Hier lassen sich Kreuzfahrten gezielt finden, etwa nach dem Starthafen oder dem verfügbaren Budget.



Die Navigation wurde ebenfalls vereinfacht und neu strukturiert, sodass auch Nutzer von Mobilgeräten schneller und einfacher das passende Kreuzfahrt-Angebot entdecken können. "Wir haben den Vorsprung in der Technik", betont Geschäftsführer Thomas Rolf nicht ohne Grund.



Die neue Website unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, weiterhin eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen zu wollen. Denn das hinter www.kreuzfahrten-zentrale.de stehende Astoria Reisebüro aus Osnabrück ist schon seit Anfang der 2000er Jahre mit einem eigenen Online-Auftritt im Internet aktiv und gibt zudem seit März 2009 regelmäßig die Kreuzfahrt-Zeitung mit einer Auflage von mittlerweile knapp einer Million Exemplaren heraus.



Die Astoria Reisebüro GmbH wurde 1987 vom heutigen Seniorchef Werner Steinemann gegründet und gehört inzwischen zu den größten Vermittlern von Kreuzfahrten in Deutschland.



"Bereits kurz nach der Unternehmensgründung haben wir uns auf Kreuzfahrten spezialisiert", erinnert sich Steinemann. Eine richtige Entscheidung angesichts der seit Jahren zunehmenden Beliebtheit von Kreuzfahrten und dem regelrechten Boom, den die Branche seit 2003 kontinuierlich erlebt.



Seitdem wächst nicht nur der Markt kräftig, auch das Team vom Astoria Reisebüro ist mittlerweile auf etwa 30 Mitarbeiter angewachsen, darunter fünf Auszubildende. Denn: "Die Beratung ist das Wichtigste", wie Thomas Rolf herausstellt.



"Wir sind für unsere Kunden vor, während und nach der Reise da", ergänzt Unternehmensgründer Steinemann, der wie alle seine Mitarbeiter auch privat die Welt bevorzugt auf einem Kreuzfahrtschiff erkundet.



