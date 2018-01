Wiesbaden (ots) - Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2017 nach Wahlbezirken stehen erstmals als kostenfreier Download auf der Internetseite des Bundeswahlleiters zur Verfügung. Wie der Bundeswahlleiter weiter mitteilt, werden sämtliche Daten im csv-Format bereitgestellt und sind somit für eine Weiterverarbeitung in jedem Datenbank- und Tabellenkalkulationsprogramm geeignet.



Der Download umfasst eine Datei mit den Erststimmenergebnissen aller knapp 90 000 Wahlbezirke, eine Datei mit den entsprechenden Zweitstimmenergebnissen und eine weitere Datei (circa 14 000 Datensätze) mit erläuternden Angaben zu den verwendeten Gemeindekennziffern (zum Gebietsstand 31.07.2017).



Bei den Dateien handelt sich um eine Gemeinschaftsveröffentlichung der Wahlleitungen des Bundes und der Länder. Die Wahlbezirksergebnisse basieren auf den übermittelten Zahlen der Länder.



Die vollständige Pressemitteilung ist im Internetangebot des Bundeswahlleiters unter http://www.bundeswahlleiter.de zu finden.



