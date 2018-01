Düsseldorf (ots) - Zum fünften Mal zelebriert Breuninger im Rahmen der kommenden CPD Ordertage die Bedeutung des Modestandortes Düsseldorf mit einer exklusiven Fashion-Show. Unter dem Motto "all is colour" erwarten die Besucher der Breuninger meets Platform Fashion-Show am 26. Januar aktuelle Saison-Trends, ein Red Carpet mit nationalen VIPs wie u.a. Aylin Tezel, Anna Hiltrop und Kostja Ullmann sowie ein anschließendes Get-together mit DJ.



"Die Platform Fashion ist jedes Mal eine Gelegenheit, unsere Besucher und Kunden zu inspirieren und mit einer abwechslungsreichen Fashion-Show unsere Produktwelten erlebbar zu machen. Wir arbeiten stetig daran, unser Sortiment weiter auszubauen und durch unsere umfangreichen Serviceleistungen in persönlichen Kontakt zu unseren Kunden zu treten. Ein Eventformat wie die Platform Fashion ist ein fester Termin im Kalender aller Modeliebhaber und bietet uns die Möglichkeit, unsere standortbezogene Lifestyleaffinität zu zeigen und damit unsere Kunden zu begeistern", so Andreas Rebbelmund, Geschäftsführer Breuninger Düsseldorf. Auch dieses Mal werden rund 600 Gäste aus Fashion, Art, Media, Music und vielen weiteren übergreifenden Branchen erwartet.



Die fünfte Breuninger Fashion Show findet um 21 Uhr auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Über 50 DOB- und HAKA-Looks werden auf dem Laufsteg präsentiert. Die Luxury-Brands Balenciaga, Valentino und Missoni werden im Rahmen der Modenschau gezeigt. Der Live-Act SAY YES DOG sorgt für die musikalische Begleitung der Runway-Show.



Hochauflösendes Bildmaterial zur Show steht Ihnen am 26. Januar 2018, ab 23:00 Uhr unter folgendem Link zur Verfügung: www.ast-juergens.com/breuninger-fashion-show-jan-2018



