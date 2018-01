Montreal (ots/PRNewswire) -



Die Tochtergesellschaft des Cirque du Soleil konzipierte und gestaltete die Konzerttournee der deutschen Pop-Ikone Helene Fischer.



45 DEGREES, Tochtergesellschaft des Cirque du Soleil für Events und besondere Projekte, hat sich mit Helene Fischer zusammengetan, einer der meist gefeierten deutschen Sängerinnen, und das komplette Showdesign (https://vimeo.com/45degreescds/helenefischer) für ihre aktuelle Tournee übernommen, deren Auftakt am 12. September in Hannover stattfand. Die zweite Etappe begann am 16. Januar in Frankfurt. Mit diesem Vorstoß in die Livemusikindustrie gelingt 45 DEGREES ein weiterer Schritt, um Angebot und Expertise des Cirque du Soleil im Bereich der Liveunterhaltung zu etablieren. Einige der größten Shows der Welt gehen auf das Konto von 45 DEGREES, das ursprünglich geschaffen wurde, um Inhalte für besondere Projekte und Exklusivveranstaltungen weltweit zu kreieren und zu liefern. Dazu gehören unter anderem Großveranstaltungen wie die "Halftime Show" beim 46. Super Bowl, die 84. Academy Awards, Eurovision und die Eröffnungsshow des NBA-All-Star-Spiels.



45 DEGREES bringt die Fähigkeit des Cirque du Soleil, Geschichten zu erzählen, in die anstehende Helene Fischer-Tournee ein. Bei der Gestaltung der Show der Pop-Ikone wird 45 DEGREES die volle Bandbreite von Serviceleistungen abdecken - von Kreation und Produktion über künstlerische Leitung, Beleuchtung, Choreografie (Tanz und Akrobatik), Special Effects und Requisitendesign, Video, Kostüme, Frisuren und Make-up bis zur Pyrotechnik. Für das Bühnendesign arbeitet das Unternehmen mit Semmel Concerts zusammen, dem Executive Producer der Tournee von Helene Fischer, und mit den Entertainment-Architekten STUFISH, einem langjährigen Partner von 45 DEGREES.



"45 DEGREES positioniert sich als Komplettanbieter für schlüsselfertige Designservices in der Livemusikbranche. Durch die Erfahrung und das Know-how, die im Laufe der Jahre durch die Entwicklung von einmaligen Events und Projekten für Cirque du Soleil gewonnen wurden, besitzt unser Team das Können und die kreativen Fähigkeiten, sich dieser Herausforderung zu stellen", sagt Yasmine Khalil, Präsidentin von 45 DEGREES.



"Wenn ich an einer neuen Tour arbeite, versuche ich jedes Mal, die Grenzen des kreativen Entertainments ein bisschen weiter zu verschieben", sagt Popstar Helene Fischer. "Die Arbeit mit 45 DEGREES lief wie geschmiert und ich bin sehr beeindruckt von ihrer Kreativität und Professionalität. Sie waren fest entschlossen, meinen Fans eine eindrucksvolle Show zu bieten, und genau das haben sie auch getan."



Als Sängerin, TV-Moderatorin, Schauspielerin, und Allroundentertainerin gilt Helene Fischer als eine der erfolgreichsten deutschen Musikerinnen aller Zeiten. Seit ihrem Debüt im Jahr 2005 hat sie viele Rekorde gebrochen und zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter zwölf Echo-Musikpreise und einen World Music Award. Insgesamt verkauften sich ihre Alben über zehn Millionen Mal und ihre mehrfach mit Platin ausgezeichnete Platte Farbenspiel war im Juni 2014 das am meisten heruntergeladene Album eines deutschen Künstlers aller Zeiten. Helene Fischers mit Spannung erwartete Tour, zu der Millionen von treuen Fans erwartet werden, begann ihre zweite Etappe am 16. Januar in Frankfurt. Klicken Sie HIER (http://www.helene-fischer.de/termine/Helene%20Fischer%20Live%20 2017-2018) für die vollständige Liste der Veranstaltungsorte und -termine.



45 DEGREES, Cirque du Soleils Tochtergesellschaft für Events und besondere Projekte, liefert seit über 17 Jahren kreative Inhalte für Events und besondere Projekte weltweit. Ihre namhaften Shows basieren auf einem einzigartigen Erfahrungsschatz an kreativer Exzellenz und Expertise. Von dieser Einzigartigkeit profitieren unsere Partner: Wir helfen ihnen nicht nur beim Erreichen ihrer Ziele, sondern auch dabei, einen bleibenden Eindruck beim Publikum zu hinterlassen.



Jedes Projekt wird nach dem gleichen Erfolgsschema strukturiert: 45 DEGREES arbeitet dabei eng mit dem Kunden zusammen, um dessen Ziele zu verstehen und so beispiellose, maßgeschneiderte Erfahrungen liefern zu können. Diese Methode hat uns in alle vier Ecken der Welt gebracht und wir haben seit unserer Gründung mehr als 1.500 Events und Sonderprojekte geliefert. http://www.45degrees.com



